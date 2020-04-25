1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş dünyası vatandaşın veresiye defterini kapatacak

MÜSİAD, ASKON ve DEİK, üyelerine ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların Zimem (veresiye) Defterleri'ni kapatma çağrısı yaptı. Dernek Başkanları, "Ecdadımızın yardım ruhunu yeniden harekete geçirip, bu sıkıntılı günleri el birliği ile aşacağız" dedi
 25 Nisan 2020 09:55
Yazdır
İş dünyası vatandaşın veresiye defterini kapatacak

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iş dünyasından birçok dernek, bir Osmanlı geleneği olan Zimem (veresiye) Defteri uygulamasını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesine katkı vermek isteyen MÜSİAD, DEİK ve ASKON gibi iş dünyası örgütleri üyelerine ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye defterlerindeki borçları kapatmaları çağrısında bulundu. Dernek başkanları "Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ülkemiz ve dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu süreçte herkes üzerine düşen görevi yapmak zorunda" sözleriyle seslendi.

BOYNUMUZUN BORCU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, koranavirüsten maddi ve manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarını bir an önce sarmak için iş dünyasına Ramazan Ayı'nda Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasıyla yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulundu. Çağrısında salgının Türkiye'de ekonomik sarsıntılara yol açtığına vurgu yapan Kaan, "Devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor. Salgının yaralarını bir an evvel sarabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı. Uygulama ile MÜSİAD üyeleri, esnaftan veresiye-borç defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor ve hesabı kapatıyor. Koronavirüs salgını sürecinde, küresel bir sorunla ulusal bir mücadele de yürüttüğümüzü söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, toplum olarak, dayanışma ve yardımlaşmayı çok iyi bildiğimize vurgu yaptı.

ALAN ELİN VEREN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR SİSTEM

Köklü tarih ve gelenekler ile Türk insanına has yardımlaşma kültürünün olduğunu belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, şöyle konuştu: "MÜSİAD Başkanlığım döneminde canlandırılmasına öncülük ettiğim, MÜSİAD yönetiminin bu güzel geleneğimizi toplumumuza yaygınlaştırma gayretlerinin bu yıl da ciddi şekilde devam ettiği Zimem (veresiye) Defteri tam da içinde bulunduğumuz bu zor günlerde hatırlanması ve uygulanması gereken köklü bir geleneğimiz."

Alan elin veren eli bilmediği, yani borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmediği ve bilmediği bu geleneğimizi hatırlatmak istediğini söyleyen Olpak, "Bu vesileyle de iş dünyamıza çağrı yapmak istiyorum. Gün, birlik olma ve dayanışma zamanı. Dayanışma ve yardımlaşmayla bu zor günleri daha az hasarla atlatabiliriz. İnanıyorum ki, bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.

ANADOLU'DA KARŞILIK BULACAK

Osmanlı'dan günümüze gelen bu dayanışma uygulamasının Ramazan ayının ruhuna da son derece uygun olduğunu söyleyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, üyelerine yaptıkları "Veresiye defterlerini kapatalım" çağrısının özellikle Anadolu'da büyük karşılık bulmasını beklediklerini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyanın temelinde de 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düşüncesinin bulunduğunu söyledi. 'Biz bize yeteriz' sözünün paylaşmayı ifade ettiğini söyleyen Aydın, ülkenin el ele vererek bu zorlu süreci atlatacağını söyledi.

SATIN ALMIŞ GİBİ ÖDEME YAP

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da Ramazan'ın gelmesiyle şu anda salgın nedeniyle dükkanları kapalı olan esnafa destek olmak için bir çağrı yaptı. Osmanlı döneminde uygulanan 'sanki yedim' anlayışını 'sanki satın aldıma' dönüştürme tavsiyesinde bulunan İTO, üyelerine her zaman tıraş oldukları berberlerine sanki tıraş olmuş gibi ödeme yapma, her zaman çorba içtikleri lokantaya birkaç çorba parasıyla destek olma çağrısı yaptı. Bu Ramazan'da her zamankinden daha fazla empati duygusuna ihtiyacımız olduğunu söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "Bu Ramazan, salgın yüzünden alamadığımız hizmetin tutarını sanki satın almış gibi ödemek, yardım elini uzatmak zamanıdır. Ecdadın yardım anlayışıyla esnaf, tüccar ve işletmelerimizi fonlamalıyız. Karz-ı hasen kültürü, 'güzel borç' sistemi hücrelerine işlemiş bu toplumun, ekonomik duruşunu böylece korumamız mümkün olacaktır. Korona günlerinde ekonominin en küçük yapı taşları korunmalı."

BİR OSMANLI GELENEĞİ

Osmanlı döneminde zenginler Ramazan ayı gelince esnafları dolaşır, 'zimem defteri' denilen borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın alırlardı. Ne zengin kime yardım ettiğini, ne de fakir kimin yardım ettiğini bilirdi. Bu güzel adetle zenginin mağrur olmadan vermesi, fakirin mahcup olmadan alması sağlanırdı. Alan elin veren elden haberinin olmadığı bu sistem son dönemde yeniden yaşatılmaya çalışılıyor.

Feride Cem
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi
25 Nisan 2020 11:41		 Pekcan: 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık
25 Nisan 2020 11:39
'Türk mühendisler Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler'
25 Nisan 2020 11:09		 Düğün alışverişleri online mecralara kaydı
25 Nisan 2020 11:00
Tarım ve gıda kıymete biniyor
25 Nisan 2020 08:30		 Dijital ödeme dönemi hala Türkiye'de yok!
25 Nisan 2020 07:51
Milli gemiyle temmuzda Karadeniz'de ilk sondaj
25 Nisan 2020 07:25		 Türkiye sağlık turizminde bir numara olacak
25 Nisan 2020 07:05
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
25 Nisan 2020 00:13		 En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi
24 Nisan 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncellendi11:41 - Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi11:39 - Pekcan: 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık11:37 - 'Ev karantinası' günlerinde YKS ve LGS adaylarına sınava hazırlık önerileri11:35 - Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama11:14 - 'Kovid-19 virüsünün hayvandan insana bulaştığına dair kesin bilgi yok'11:12 - Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı11:09 - 'Türk mühendisler Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler'11:00 - Düğün alışverişleri online mecralara kaydı10:47 - Antalya'da jandarmadan korkan çocuğa sürpriz ziyaret
10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:33 - Fas ve İtalya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi10:31 - Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi öldü10:28 - İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek10:26 - TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi10:24 - İşte 2020 model tatil dönemi10:20 - 1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak10:18 - Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
Koronanın beli böyle kırıldı
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
Prof. Azap: Yasakları gevşetmek, koymaktan daha zor
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
Kira indirimi yapmayana mahkeme yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izlanda 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 1
geceye bir şiir bırak 1
fatih tezcan'ın 23.04.2020 tarihli tweeti 1
ihbar etmek 3
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 3
sosyal mesafe 2
ice man 1
İletilerdeki siyaset arenası 2
ev topuzu 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam