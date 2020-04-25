1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya'da Kovid-19 bulaşan sayısı 2 milyon 830 bini geride bıraktı

Virüs nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti
 25 Nisan 2020 10:05
Yazdır
Dünya'da Kovid-19 bulaşan sayısı 2 milyon 830 bini geride bıraktı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 831 bin 915'e yükseldi.

- En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çekti

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 219 bin 764, İtalya 192 bin 994, Fransa 159 bin 828, Almanya 154 bin 999, İngiltere 143 bin 464, Türkiye 104 bin 912, İran 88 bin 194, Çin 82 bin 816, Rusya 68 bin 622, Brezilya 54 bin 43, Belçika 44 bin 293, Kanada 43 bin 888, Hollanda 36 bin 535, İsviçre 28 bin 677, Hindistan 24 bin 530, Portekiz 22 bin 797, Ekvador 22 bin 719, Peru 21 bin 648, İrlanda 18 bin 184, , İsveç 17 bin 567, Suudi Arabistan 15 bin 102, Avusturya 15 bin 71, İsrail 15 bin 58, Meksika 12 bin 872, Japonya 12 bin 829, Şili 12 bin 306, Singapur 12 bin 75, Pakistan 11 bin 940, Polonya 10 bin 892, Güney Kore 10 bin 718 Romanya 10 bin 417."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 25 bin 969, İspanya 22 bin 524, Fransa 22 bin 245, İngiltere 19 bin 506, Belçika 6 bin 679, Almanya 5 bin 760, İran 5 bin 574, Çin 4 bin 632, Hollanda 4 bin 289, Brezilya 3 bin 704, Türkiye 2 bin 600, Kanada 2 bin 302, İsveç 2 bin 152, İsviçre 1589, Meksika 1221, İrlanda 1014, Portekiz 854, Hindistan 780, Peru 634, Rusya 615, Ekvador 576, Romanya 567, Avusturya 530, Polonya 494, Japonya 345, Pakistan 253, Güney Kore 240, İsrail 194, Şili 174, Suudi Arabistan 127 ve Singapur 12."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pandemi sonrası yeni dünya düzeni
25 Nisan 2020 10:01		 Petrol düştü kiralık tanker kalmadı
25 Nisan 2020 07:21
Belçika 'kısmi tecriti' üç aşamada kaldıracak
25 Nisan 2020 02:20		 Rus ekonomisi korona'dan dolayı günlük 1,3 milyar dolar kaybediyor
25 Nisan 2020 01:31
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
25 Nisan 2020 00:38		 Trump'ın hijyen önerisine, hijyen firmasından tepki
24 Nisan 2020 22:07
Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?
24 Nisan 2020 21:53		 Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
24 Nisan 2020 20:55
Bir ABD savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları tespit edildi
24 Nisan 2020 19:22		 KKTC'de son bir haftada koronavirüs vakası görülmedi
24 Nisan 2020 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncellendi11:41 - Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi11:39 - Pekcan: 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık11:37 - 'Ev karantinası' günlerinde YKS ve LGS adaylarına sınava hazırlık önerileri11:35 - Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama11:14 - 'Kovid-19 virüsünün hayvandan insana bulaştığına dair kesin bilgi yok'11:12 - Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı11:09 - 'Türk mühendisler Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler'11:00 - Düğün alışverişleri online mecralara kaydı10:47 - Antalya'da jandarmadan korkan çocuğa sürpriz ziyaret
10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:33 - Fas ve İtalya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi10:31 - Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi öldü10:28 - İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek10:26 - TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi10:24 - İşte 2020 model tatil dönemi10:20 - 1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak10:18 - Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
Koronanın beli böyle kırıldı
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
Prof. Azap: Yasakları gevşetmek, koymaktan daha zor
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
Kira indirimi yapmayana mahkeme yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
corona virüs vaka sayısı 1
12 monkeys 1
gram altın 5
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 3
23 nisan çocuk bayramı 1
patlıcan oturtma 1
Ayak numarası 41 olan kadın 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
teşkil etmek 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam