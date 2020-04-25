65 yaş üstü sokağa çıkamadığı için apartmanda spor yapıyor
|25 Nisan 2020 10:09
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İlkadım ilçesinde bulanan Derya Apartmanı'nda kalan 65 yaş üstü vatandaşlar adeta gençlere taş çıkartıyor. Sokağa çıkamadıklarından dolayı yürüyüş ve temel spor hareketlerini bina içerisinde yapan vatandaşlar, spor kıyafetlerini giyerek her gün kapılarının önünde yürüyor, akabinde merdivenleri çıkarak spor yapıyor. 70 yaşındaki Hasan Öztürk ve Ayşe Öztürk çifti ise birbirlerine destek oluyor. Sabahları evden çıkarak saatlerce kapının önünde yürüyüş yapan Hasan Öztürk eve girmiyor. Eşi Ayşe Öztürk ise "Eve girmiyor, saatlerce apartmanın için dolaşıp duruyor" dedi.
"Bu yasağı evimizde en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz"
Apartman içinde spor yaparak dinç kalmaya çalıştığını ifade eden Hasan Öztürk, "65 yaş üstü olmamız nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. Sokağa çıkamadığımızdan dolayı biz de hareketsiz kalmamak adına bina içerisinde spor yapıyoruz. Bu zorlu günleri bu şekilde geçiriyoruz. Bu yasağı evimizde en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada komşularımız da bizlere destek oluyor, yalnız bırakmıyorlar. Herkesin spor yapmasını temenni ediyorum" dedi.
Eşine destek olmak ve sağlıklı kalmak için spor yaptığını söyleye Ayşe Öztürk ise, "Eşimi eve sokamıyorum. Akşama kadar böyle apartmanın içinde öylece koşuyor. Ben de arada çıkıyorum. 5 - 6 kez merdivenleri iniyorum, çıkıyorum. Sağlıklı kalmak adına böyle bir şey yapmak istedik" diye konuştu.
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