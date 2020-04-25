Ayşe Hemşire polisin kızına doğum günü kutlamasını gözyaşlarıyla izledi

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hemşire olan Ayşe Çelik, Kütahya'da ailesinin yanında kalan kızı Nisa'nın doğum günü için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ayşe hemşire, doğum günü olan kızını salgın nedeniyle görmeye gidemediğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Ayşe Çelik'in ailesini Maltepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek küçük Nisa için doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Gülbahar Önderışık da bu anları anne Ayşe Çelik'e cep telefonundan görüntülü görüşme yaparak izletti. Ayşe Çelik bu sırada kızıyla hasret giderdi. Kızının doğum günü kutlamasını izleyen Ayşe hemşire gözyaşlarına hakim olamadı.

'BİZ ZATEN 2,5 YILDIR AYRIYDIK SÜREKLİ'

Tayin hakkı olmadığı için Kütahya'ya gidemediğini anlatan Ayşe Çelik, "Biz zaten 2,5 yıldır ayrıydık sürekli. Çocuklar önce babalarından ayrıydı, şimdi de benden ayrılar. Tayin hakkım yoktu ve ben çocuğumu görmek için 3 günde bir gelip gidiyordum. Koronavirüs salgınından sonra görevimden ayrılamadım. Bugün de doğum günü olduğu için dünden beri çok kötüydüm. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok teşekkür ediyorum sağ olun, Allah emniyet teşkilatımıza da kolaylıklar versin bu yoğun temponun arasında bir de Nisa ile ilgilendiler" dedi.