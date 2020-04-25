1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayşe Hemşire polisin kızına doğum günü kutlamasını gözyaşlarıyla izledi

İSTANBUL'da hemşire olan Ayşe Çelik (29), ailesinin yanında olan kızı Nisa'nın (3) doğum gününü kutlaması için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Polis ekipleri küçük Nisa'ya pastalı doğum günü sürprizi yaparken, o anları cep telefonuyla canlı izleyen Ayşe hemşire, gözyaşlarına hakim olamadı.
 25 Nisan 2020 10:13
Yazdır
Ayşe Hemşire polisin kızına doğum günü kutlamasını gözyaşlarıyla izledi

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hemşire olan Ayşe Çelik, Kütahya'da ailesinin yanında kalan kızı Nisa'nın doğum günü için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ayşe hemşire, doğum günü olan kızını salgın nedeniyle görmeye gidemediğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Ayşe Çelik'in ailesini Maltepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek küçük Nisa için doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Gülbahar Önderışık da bu anları anne Ayşe Çelik'e cep telefonundan görüntülü görüşme yaparak izletti. Ayşe Çelik bu sırada kızıyla hasret giderdi. Kızının doğum günü kutlamasını izleyen Ayşe hemşire gözyaşlarına hakim olamadı.

'BİZ ZATEN 2,5 YILDIR AYRIYDIK SÜREKLİ'

Tayin hakkı olmadığı için Kütahya'ya gidemediğini anlatan Ayşe Çelik, "Biz zaten 2,5 yıldır ayrıydık sürekli. Çocuklar önce babalarından ayrıydı, şimdi de benden ayrılar. Tayin hakkım yoktu ve ben çocuğumu görmek için 3 günde bir gelip gidiyordum. Koronavirüs salgınından sonra görevimden ayrılamadım. Bugün de doğum günü olduğu için dünden beri çok kötüydüm. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok teşekkür ediyorum sağ olun, Allah emniyet teşkilatımıza da kolaylıklar versin bu yoğun temponun arasında bir de Nisa ile ilgilendiler" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da jandarmadan korkan çocuğa sürpriz ziyaret
25 Nisan 2020 10:47		 İşte 2020 model tatil dönemi
25 Nisan 2020 10:24
Selda Hemşire babası virüs tedavisi görürken şifa dağıtmaya devam etti
25 Nisan 2020 10:16		 65 yaş üstü sokağa çıkamadığı için apartmanda spor yapıyor
25 Nisan 2020 10:09
Demirel'in manevi oğlu korona'dan öldü
25 Nisan 2020 09:42		 'PCR testiyle tarama olmaz'
25 Nisan 2020 09:34
Virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: Kalbim altı dakika durmuş
25 Nisan 2020 09:19		 Koronavirüsü yenen doktor: Sabretmeyi ve şükretmeyi öğrendim
25 Nisan 2020 09:08
Dünyaya korona dersi vereceğiz
25 Nisan 2020 08:59		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Nisan 2020 06:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncellendi11:41 - Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi11:39 - Pekcan: 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık11:37 - 'Ev karantinası' günlerinde YKS ve LGS adaylarına sınava hazırlık önerileri11:35 - Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama11:14 - 'Kovid-19 virüsünün hayvandan insana bulaştığına dair kesin bilgi yok'11:12 - Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı11:09 - 'Türk mühendisler Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler'11:00 - Düğün alışverişleri online mecralara kaydı10:47 - Antalya'da jandarmadan korkan çocuğa sürpriz ziyaret
10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:33 - Fas ve İtalya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi10:31 - Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi öldü10:28 - İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek10:26 - TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi10:24 - İşte 2020 model tatil dönemi10:20 - 1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak10:18 - Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
Koronanın beli böyle kırıldı
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
Prof. Azap: Yasakları gevşetmek, koymaktan daha zor
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
Kira indirimi yapmayana mahkeme yolu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarna 1
23 nisan çocuk bayramı 1
çekirge istilası 1
güzel günler yaklaşıyor 3
patlıcan oturtma 1
levrek 2
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 1
teşkil etmek 1
süper lig'in haziran ayında tekrar başlaması 1
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam