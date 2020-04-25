Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
|25 Nisan 2020 10:18
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselere geçiş sistemi kapsamında 7 Haziran'da gerçekleşecek sınavın yüz yüze yapılabilmesiyle ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı bir televizyon programında, LGS sınavının sosyal mesafe kuralına göre yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Bizim burada yapmak istediğimiz şey çocukların motivasyonunu kırmadan, bölmeden, mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda bu sınavı yapmak. Bunun için de Türkiye'deki istatistiklere bakıyoruz. Daha dün Bilim Kurulu'nda bu meseleyle ilgili bir istişare oldu. Bizim de içinde bulunduğumuz bir değerlendirme yapıldı. Tüm bunları önümüzdeki haftalar içerisinde değerlendirip, biz de her şekilde online olmamak şartıyla, çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz.
MESAFELİ SINAV
Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Düzenlemelerle ilgili de acaba ülkemizde kaç sınıf, kaç sıra var? Şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerimizin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Bu yüzden ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Farklı uygulamalara açığız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."
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