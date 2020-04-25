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1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak

Uzaktan eğitim için kullanılan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dünyada en çok ziyaret edilen 12'nci site olduğu hesaplandı. Aynı anda 260 bin kullanıcıya hizmet verebilen EBA'nın, okulların açılmasının ardından daha yoğun kullanımı için çalışma başlatıldı.
 25 Nisan 2020 10:20
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1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak

Hürriyet'ten Erdinç Çelikcan'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı'nın, koronavirüsle birlikte yoğun talep gelen uzaktan eğitim sistemi EBA, 1 milyarın üzerinde tık aldı. Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre bu dönemde EBA'da 900 milyon sayfa görüntüleme yapıldı. Uygulama dünyada eğitim ağında en çok ziyaret edilen altıncı site, dünyadaki tüm internet siteleri içinde 317'nci sırada yer aldı.

Bakanlık da uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması ve altyapısının geliştirilmesi için orta ve uzun vadede çalışmalara başladı. Buna göre EBA'nın 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin aynı anda etkileşimli olarak kullanılabileceği hale getirilecek. Bunun için EBA'nın ilk etapta 5 milyon kullanıcıya hizmet edecek altyapıya kavuşması için teknik ve finansal çalışmalara hız verildi.

SANAT, SPOR, HOBİ

Son kabine toplantısında gündeme gelen planlamaya göre normal eğitime geçilmesinin ardından uzaktan eğitimin daha yoğun kullanılması amaçlanıyor. Buna göre örgün eğitimle uzaktan eğitim daha fazla entegre hale getirilecek. Okullardaki bazı derslerin uzaktan verilmesi, dersten arta kalan zamanlarda ise öğrencilere sanat, spor, müzik, resim ve spor gibi hobi geliştirici alanlara daha çok ortam hazırlanması planlanıyor.
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