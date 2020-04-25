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İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek

Ücretsiz izne çıkarılan veya 15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlara verilecek aylık 1.177 TL'lik desteğin detayları belli oldu.
 25 Nisan 2020 10:28
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İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek

Buna göre ücretsiz izne çıkaran işveren, SGK'ya bildirimde bulunacak. Ayda 10 günden fazla sigortalılığı olan ev hizmetlerinde çalışanlar da kapsama girecek. SGK'ya iletecek.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: İşverenler SGK üzerinden başvuru yaparken, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar bildirim yapma hakkına sahip olacak. İşveren başvururken, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, TC numarasını, IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini de SGK'ya iletecek. IBAN numalarının toplanmasıyla, kişilerin hesaplarına ödemelerin yapılması, böylece PTT önlerinde kalabalıkların önlenmesi amaçlanıyor. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik maaşına başvuran ancak alamayanların ise yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve İŞKUR'a başvurusu olumsuz sonuçlanan herkesin desteği resen başlatılacak. Ancak kişi işten çıkarılmasına karşın 15 Mart'tan sonra işsizlik maaşına başvurmadıysa, internet üzerinden başvuru yapması gerekecek. Bu kişiler iskur.gov.tr adresinden bilgilerini dolduracak.

17 TEMMUZ'A KADAR

1.177 liralık destek, 17 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Ancak söz konusu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Destekten yapılabilecek tek kesinti damga vergisi olacak. Bu destekten yararlanmak için herhangi bir emekli aylığı almamak da gerekecek. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu yöntemle çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret kadar ceza kesilecek. Ücret desteğinden yararlanan bir kişi, destek döneminde bir işyerinde işe başlarsa da ödemeler kesilecek.

HER AYIN 8'İNDE

Ödemelerin yapılması için her ayın 5'ine kadar SGK, kendisine iletilen bilgileri toplayıp İŞKUR'a bildirecek. İŞKUR da, her ayın 8'inde ödemelere başlayacak. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler yapılacak.
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