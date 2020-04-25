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Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi öldü
Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
|25 Nisan 2020 10:31
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Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde 13 katlı binanın 8. katında sıva yapan inşaat işçisi Y.B, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Y.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İnşaat işçisinin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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