Fas ve İtalya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi
|25 Nisan 2020 10:33
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Fas'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 277 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 277 Türk vatandaşını taşıyan THY'nin "Heybeliada" uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 14 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Konya Havalimanı'na indi.
Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak otobüslere bindirildi.
Gözlem altında tutulacakları Karaman'a getirilen 194 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi.
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