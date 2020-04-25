'Kovid-19 virüsünün hayvandan insana bulaştığına dair kesin bilgi yok'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kovid-19 virüsünün mutasyona uğrayarak insandan hayvana ve hayvanlardan tekrar insana bulaştığı yönündeki iddiaların hiçbir bilimsel veriye dayanmadığını bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD başta olmak üzere yurt dışında Kovid-19 virüsünün kedi ve aslan gibi hayvanlara bulaştığı yönünde haberlerin yer aldığını anımsatarak, "Bu iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı yok. Hiçbir veriye dayanmadan Kovid-19'un hayvanlardan da insanlara geçebileceği ve hayvanların da insan kadar risk oluşturduğu yönünde abartılı ve gerçeği yansıtmayan yorumlar yapılıyor." dedi.

Aklı başında hiçbir bilim insanının bu tür açıklamalar yapamayacağını belirten Kılıç, "Bilim insanları yorum yaparken veri ve ispatlanmış laboratuvar çalışmalarına dayanır. Bilim insanları şov yapmaz, eğer aklını kaybetmemişse reyting kaygısı ile kendisini haber yapma gayreti içine girmez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toplumu yanlış yönlendiriyorlar"

İşin ehli olmayanların yaptıkları bu tür açıklamalarla toplumu tehlikeye attığını ve yanlış yönlendirdiğini vurgulayan Kılıç, Kovid-19'un insandan hayvana ve hayvandan tekrar insana bulaştığı yönündeki iddialar bilimsel olarak destekleyen hiçbir veriye sahip olmadıklarını vurguladı.

Bazı çevre veya kişilerin konuyu abarttığını belirten Kılıç, "Eğer gerçekten Kovid-19 insandan hayvana veya hayvandan insana tekrar bulaşmış olsaydı, insanların enfeksiyon taşıdığı mekanlarda yaşayan hayvanlarda da bu hastalığın görülmesi ve hasta insan sayısının çok daha fazla olması gerekirdi." diye konuştu.

Bu tür "yanlış bir algının" doğurabileceği sonuçlara değinen Kılıç, "Bu tür iddiaların doğru olarak algılanması durumunda insanlar evlerinde baktıkları veya yetiştirdikleri hayvanı bırakmak durumunda kalacaktır. Bu yüz milyonlarca hayvanı etkileyecektir. Kimsenin böyle bir zemin hazırlamaya hakkı yok." İfadelerini kullandı.

Yunus Kılıç, kendisinin de bir veteriner hekim ve akademisyen olduğuna dikkati çekerek, hayvanlarda korona ailesinden başka virüslerin görüldüğünü, bunun bilindiğini ancak bunun Kovid-19'la aynı virüs olmadığını söyledi.

- "Hayvandan insana bulaştığına dair bilimsel bir veri yok"

Kovid-19'un hayvanlardan insana bulaştığına dair bir vakanın olmadığını kaydeden Kılıç, Çin'in Vuhan kentindeki vakanın istisna bir durum olduğunu belirtti.

Vuhan'daki olayın da henüz netleşmediğine dikkati çeken Kılıç, "Vuhan'da virüsün hayvandan insana bulaştığına dair vakada da insanlara hangi hayvan veya araçlarla bulaştığına dair kesin bilimsel verilere dayanan bir bilgi yok. Virüsün yılan veya yarasadan bulaştığına dair iddialar var. Vuhan'daki vaka bile tam net değil iken kalkıp 'Virüs hayvanlardan insanlara geçebilir. Bu yüzden hayvanlara dikkat etmek gerekir' diye bir algı oluşturmak doğru değil." bilgisini paylaştı.

Dünyada yapılmakta olan Kovid-19 testlerinin bile yüzde 50 civarında doğru sonuçlar verdiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu testlerin kim tarafından yapıldığı, ne kadar bilimsel olduğu, hangi sağlam verilere dayandığı şüpheliyken bu tür değerlendirmelere gerçekten anlam vermek mümkün değil. Bilim ahlakı, verilere dayanarak konuşmayı gerektiriyor. Hiçbir bilimsel veri olmadan toplumu hayvanlardan uzaklaştırmaya yönelik iddialar akıl dışıdır."

Yunus Kılıç, vatandaşlarımızın evlerinde besledikleri hayvanlardan Kovid-19 virüsünü kapma korku ve endişesine neden olacak bir durumun söz konusu olmadığına işaret etti.

Hayvanların da insanlar gibi zemin, eşya, kapı kolu, alet ve araçlara temas ederek Kovid-19 virüsünü üzerinde taşıyabileceğini ancak bu riske ayrı bir anlam verilmesinin yanlış olacağını belirten Kılıç, "Neticede hayvanlar da dışarda geziyor, riskin olduğu yüzeylere ve kapılara temas ediyor. Bu yönüyle evde baktığımız hayvanların temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Dolayısıyla hayvanlarla olan temasımızı koruyucu tedbir olarak değerlendirebiliriz. Bu durum virüsün mutasyona uğrayarak insanlardan hayvana ve tekrar hayvanlardan insana bulaştığı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Daha önce ortaya çıkan kuş gribini anımsatan Kılıç, kanatlı hayvanlarda görülen ve insana bulaşma özelliği olan bir virüs olduğunu, ancak Kovid-19'un böyle bir virüs olmadığını vurguladı.

Vatandaşların işin ehli olan ve bilim insanlarının açıklamalarını dikkate alması gerektiğini kaydeden Kılıç, içinde veterinerlerin de olduğu çok sayıda akademisyen ve alanında uzman kişilerin Kovid-19 virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yürüttüğünü de sözlerine ekledi.