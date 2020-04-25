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Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'e (64) evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 25 Nisan 2020 11:35
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Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi uygulanacak.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli ise dün sabah Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü dün sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Savcılık sorguları dün akşam saatlerine kadar devam eden 8 şüpheliden 5'i de sabaha karşı adli kontrolle salıverildi. Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
DHA
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