1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Tüketicilerin büyük bir kısmı artık gerek virüs kapma endişesinden gerekse daha az risk için ihtiyaçlarının listesini evde yaparak markete gidiyor
 25 Nisan 2020 11:41
Yazdır
Kovid-19 salgını tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi

- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırladığını, pek çok kişinin de internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla beraber tüketici alışkanlıklarının da büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Koronavarüs salgınına kadar Türkiye'de birçok tüketicinin listeyle alışveriş yapmadığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Maalesef tüketicilerimizin çoğunun listeyle alışveriş yapma alışkanlığı bulunmuyordu. Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı gerek virüs kapma endişesinden gerekse daha az risk için ihtiyaçlarının listesini evde yaparak markete gidiyor. Önceden liste yapmadan markete giden vatandaşlar, şimdi markette gezerek alışveriş yapmayı değil ellerindeki listeye bakarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. Yani vatandaşlar bir an önce alacaklarını alıp marketten ayrılmak istiyor. Virüsle beraber sık sık ve rahatça dışarı çıkma alışkanlığını kaybeden tüketiciler, artık acil ihtiyaçlarını belirliyor ve hiç vakit kaybetmeden alışverişini tamamlayıp marketten ayrılıyor."

- "Virüs bizim yapamadığımızı yaptı"

Şahin, tüketicilere salgın öncesinde de hep listeyle alışveriş yapmaları uyarısında bulunduklarını belirterek, "Virüs bizim yapamadığımızı yaptı." dedi.

Listeyle alışverişin alışkanlık haline gelmesini temenni eden Şahin, "Zira gelişmiş ülkelere baktığımızda tüketici, listesini evde hazırlıyor. Daha sonra alışveriş merkezine ya da markete girdiğinde hiç sağa sola bakmadan alacağı ürünü alıyor ve doğruca kasaya gidiyor." diye konuştu.

- "İnternetten alışveriş oranı yüzde 80'e çıktı"

Salgınla beraber uzaktan ve internetten alışverişlerin de arttığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yine gelişmiş ülkelerden örnek verecek olursak, insanların birçoğu alacağı ürünün ayağına gelmesini istiyor. Birçok batı ülkesinde tüketicilerin yüzde 80'i ihtiyaçlarını internet üzerinden ve uzaktan satış yöntemiyle karşılıyor. Biz de ise salgından önce vatandaşların yalnızca yüzde 10'u internetten alışveriş yaparken, bu oran salgınla beraber yüzde 80'lere çıkmış durumda. Bu da risk almak istemeyen vatandaşların büyük bir kısmının internetten alışverişe yöneldiğini gösteriyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pekcan: 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık
25 Nisan 2020 11:39		 'Türk mühendisler Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler'
25 Nisan 2020 11:09
Düğün alışverişleri online mecralara kaydı
25 Nisan 2020 11:00		 İş dünyası vatandaşın veresiye defterini kapatacak
25 Nisan 2020 09:55
Tarım ve gıda kıymete biniyor
25 Nisan 2020 08:30		 Dijital ödeme dönemi hala Türkiye'de yok!
25 Nisan 2020 07:51
Milli gemiyle temmuzda Karadeniz'de ilk sondaj
25 Nisan 2020 07:25		 Türkiye sağlık turizminde bir numara olacak
25 Nisan 2020 07:05
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
25 Nisan 2020 00:13		 En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi
24 Nisan 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Rasim Öztekin, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu bu yıl devredecek13:31 - Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık13:28 - Emniyetten 23 Nisan'da doğan ve evlenen çifte pastalı sürpriz13:23 - AYD Başkanı: AVM'lerin açılmasını Berat Albayrak istedi13:11 - Şırnak'ta karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı13:09 - Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana13:07 - Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı13:06 - 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık'13:05 - ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi13:02 - Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
12:59 - 'Koronavirüs için atılan adımlar 200 milyar TL'ye ulaştı'12:52 - 65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni12:32 - Kayalıklarda mahsur kalan çocuk, film gibi operasyonla kurtarıldı12:24 - Haftanin'de terör saldırısı: Bir asker şehit oldu12:23 - Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı12:22 - Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi12:19 - 'Ermeni diasporası salgına rağmen Türkiye karşıtı eylemleri sürdürüyor'12:10 - Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakamını yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
Koronanın beli böyle kırıldı
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
levrek 2
gram altın 6
bu akşamda makarna yiyelim 3
patlıcan oturtma 1
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
güzel günler yaklaşıyor 3
ekran görüntüsü almak 2
şu an çalan şarkı 3
fatih tezcan'ın 23.04.2020 tarihli tweeti 1
işsizlik ödeneği 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam