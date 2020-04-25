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'Kovid-19 veteriner hekimsiz insan sağlığı ve refahının olmayacağını gösterdi'

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını da veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını bir kez daha göstermiştir
 25 Nisan 2020 12:01
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'Kovid-19 veteriner hekimsiz insan sağlığı ve refahının olmayacağını gösterdi'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, veteriner hekimsiz insan sağlığı ve refahının olamayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Eroğlu, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu günün 2020 yılı temasının, "İnsan ve hayvan sağlığı için çevreyi korumak" olarak belirlendiğini ifade etti.

Bu temayla, veteriner hekimlerin çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesinin amaçlandığını belirten Eroğlu, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik konularında veteriner hekimler çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını da veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla, hayvan, insan ve çevre sağlığının ayrılamayacağının görüldüğünü vurgulayan Eroğlu, önlemenin tedaviden daha önemli olduğu "Tek Sağlık" uygulamaları yaklaşımının kaçınılmaz olduğunu savundu. Söz konusu uygulama için yasal ve yapısal düzenlemelerin bir an önce başlatılmasını isteyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Kovid-19 pandemisiyle bir kez daha yaşanarak görülmüştür. Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla 'Tek Sağlık' konsepti altında birleşirken, Türkiye'nin de bu konuda ilerleme kaydetmesi, bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemilerle milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı
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