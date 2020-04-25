Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını, özellikle Avrupa'ya büyük darbe vururken, bazı Avrupa ülkeleri, virüsün ülkelerindeki seyrini ve ekonomik sorunları gözeterek, hayatı normalleştirme uygulamalarına geçiyor.

AVUSTURYA'DA OKULLAR, 15 MAYIS'TA AÇILIYOR

Avusturya'da normalleşme süreci çerçevesinde, 15 Mayıs'tan itibaren okulların iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açması kararlaştırıldı.

Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, yaptığı açıklamada, ilk ve ortaokulların 15 Mayıs'ta, liselerin ise 29 Mayıs'ta yeniden açılacağını duyurdu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği liderleriyle konuşurken.

Fassmann, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılacağını belirterek, iki gruba ayrılan sınıfların ilk kısmının pazartesi ve çarşamba, ikinci kısmının da perşembe ve cuma günleri eğitim göreceğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 530'a, vaka sayısının 15 bin 11'e yükseldiği ülkede, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, salgın nedeniyle alınan sınırlamaların belirli bir tarihe kadar uzatılabileceğini söyledi.

ÇEKYA'DA DIŞARI ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, mecliste yapılan görüşmeler sonucunda dışarı çıkma yasağının kaldırıldığını belirterek, insanların bugünden itibaren rahatça dışarı çıkabileceğini ve 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelebileceklerini söyledi.

Öte yandan, dışarı çıkma yasağının kaldırılması seyahat etme özgürlüğünün de önünü açtı. Ancak yurt dışına çıkanların geri döndüklerinde 14 gün karantinada kalmaları gerekecek.

SIRBİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sırbistan'da bazı tedbirler kademeli olarak kaldırılsa da sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanmaya devam edecek. Bugün(dün) saat 18.00'da başlaması planlanan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'da görevli Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile koronavirüs salgınını görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Vucic, salgınla mücadelede AB'nin gönderdiği yardımlar için teşekkür etti.

BOSNA HERSEK'TE BİR ENTİTEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonunda (FBIH) 21 Mart'tan beri uygulanan gece sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

FBIH Sivil Koruma Birimi Başkanı Fahrudin Solak, yaptığı açıklamada, her gün 20.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

ALMANYA'DA ÖĞRENCİLERE MASKE ZORUNLULUĞU

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, salgına karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilere okullarda maske takma zorunluluğunun getirilmesini istedi.

Karliczek, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesafeyi koruyamadığı yerlerde maske takma zorunluğu getirilmesi gerektiğini belirterek, sınıfta öğrencilerin mesafeli oturması durumunda maskelerin çıkarılabileceğini kaydetti.

ALMANYA'DA OKULLAR 4 MAYIS'TA AÇILIYOR

Karliczek, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre katı kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak, "

Aşı en erken gelecek yılın başında gelebilir."

dedi.

Salgın sebebiyle birçok dersin iptal edildiğine de işaret eden Karlizcek, öğrencilerin cumartesi günleri de okula gitme olasılığı bulunduğunu kaydetti.

Almanya'da 4 Mayıs'tan itibaren okulların kademeli açılması planlanıyor.

MASKE TAKMAYANA 150 EURO CEZA

Öte yandan, pazartesiden itibaren mağaza ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getiren Bavyera eyaletinde, bu kurala uymayanlar için cezalar belli oldu. Belirlenen yerlerde maske takmayanlara 150 euro, çalışanların maske takmadığı mağazaların sahiplerine ise 5 bin avroya kadar para cezasına verilebilecek.

ALMANYA KUPASI ERTELENDİ

Bu arada, 23 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Almanya Kupası da koronavirüs nedeniyle ertelendi. Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Kupası final maçının ne yapılacağının henüz belli olmadığı belirtildi. Almanya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları için de bir tarih belirlenmedi.

RAMAZANIN İLK CUMASI CEMAATSİZ KILINDI

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında toplu ibadet etmek yasak olduğundan, ramazan ayının ilk cuma namazı birçok ülkede cemaatsiz kılındı. Bazı ülkelerde, cuma namazları müftülüklerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

BELÇİKA, 3 AŞAMADA NORMALLEŞECEK

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, tecrit kurallarını gevşeteceklerini ve kademeli olarak

"normalleşme"

sürecini başlatacaklarını belirten Wilmes, ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verileceğini ifade etti.

ŞİRKETLER YÜKÜMLÜ OLACAK

Toplantıda açıklanan kararlara göre, çalışma hayatına yeniden dönülecek ancak sosyal mesafe kuralı ve gerekli hijyen koşulları için şirketler önlem almakla yükümlü olacak.

Bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş yapmak serbest olacak ancak sosyal mesafe korunacak.

Toplu taşıma normal işleyişine devam edecek, bu araçlarda maske kullanımı şiddetle tavsiye edilecek.

11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.

İKİNCİ AŞAMA 18 MAYIS'TA

Bar, restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmese de düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına değerlendirilmek kaydıyla müsaade edilecek.

Bu aşamanın odağında eğitim yer alacak. Okullar 18 Mayıs'ta yeninden kademeli olarak eğitime başlayacak.

12 yaş üstü öğrencilerin maske takması ve sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunması gibi tedbirler alınması koşuluyla yavaş yavaş eğitim sürecinde de normalleşme hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA EN ERKEN 8 HAZİRAN'DA

Sahadaki durumun uygun olması halinde ise 8 Haziran'dan sonra normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada tüm restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.

TOPLU ETKİNLİKLER, AĞUSTOS SONUNA KADAR YASAK

Festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Normalleşmenin, test sayısı ve maske kullanımı artırılarak yapılması planlanıyor. Süreç için ön koşul olarak hastanede tedavi altına alınan vaka sayılarının düşük olması gerekiyor.

Başbakan Wilmes, duruma göre söz konusu tarihlerin ertelenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

BELÇİKA'DA UYGULANAN ÖNLEMLER

Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasak. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe konuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin,

"1,5 metre uzak durma kuralına uyarak"

aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen, tüm kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

Kaynak: Reuters