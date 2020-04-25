Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı
|25 Nisan 2020 13:07
|Yazdır
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Güney Afrika'nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske imtihanı ülkede gündem oldu. Ramaphosa, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti.
Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı. Dakikalarca maske takmak için uğraşan Ramaphosa'ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Güney Afrika'da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
25 Nisan 2020 13:02
|Dünya'da Kovid-19 bulaşan sayısı 2 milyon 830 bini geride bıraktı
25 Nisan 2020 10:05
|Pandemi sonrası yeni dünya düzeni
25 Nisan 2020 10:01
|Petrol düştü kiralık tanker kalmadı
25 Nisan 2020 07:21
|Belçika 'kısmi tecriti' üç aşamada kaldıracak
25 Nisan 2020 02:20
|Rus ekonomisi korona'dan dolayı günlük 1,3 milyar dolar kaybediyor
25 Nisan 2020 01:31
|Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
25 Nisan 2020 00:38
|Trump'ın hijyen önerisine, hijyen firmasından tepki
24 Nisan 2020 22:07
|Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?
24 Nisan 2020 21:53
|Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
24 Nisan 2020 20:55