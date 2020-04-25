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Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''3 günlük Ramazan bayramında normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bilim Kurulu da bayramı geçirmekten yana. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil.'' dedi.
 25 Nisan 2020 13:09
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Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana

Türkiye'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. 3 bin 122 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi. Böylece bir günde iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Fahrettin Koca, salgında şu anki gidişattan 65 yaş üzeri vatandaşların taleplerine, okulların açılmasından bayramda normale dönülmesine kadar çok önemli açıklamalar yaptı.

''Gevşediğimiz an tablo kötüye gider"

İşte Koca'nın açıklamaları; ''Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin, bu tablo tamamen hareketlilikle orantılı. Hareketliliği bir süre daha en azından Ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız, gevşediğimiz an tablo kötüye gider.

''Gönlüm bunu yapmaktan yana değil''

3 günlük Ramazan bayramında normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bilim Kurulu da bayramı geçirmekten yana. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil.

Okullar ne zaman açılacak

'Okulların tamamen açılmasından ziyade Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte bu sene son sınıflara ve sınavların yapılmasına dair bir planlama yapıyoruz. 15 Mayıs sonrası seyre bakarak AVM'lere yönelik de böyle kademeli bir adım atılabilir.

''Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz"

65 yaş üzeri vatandaşlarımız haklı ama ne olur bize güvensinler. Şu an vefat sayılarımız onları korumaya alabildiğimiz için daha düşük. Ramazanda dayansınlar. Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz."
Memurlar.Net
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