Şırnak'ta karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı
|25 Nisan 2020 13:11
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Şırnak'a atanan ve 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 11 sağlık personeli, alkışlarla görev yerlerine gönderildi.
Sağlık Bakanlığının 32 bin personel alımında kente ataması yapılan sağlık çalışanları, İdil ilçesindeki öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamladı.
Personel, İdil Devlet Hastanesi yöneticileri ve yurttaki sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı. Sağlıkçılar, yeni görev yerlerine Sağlık-Sen Şırnak Şubesinin tahsis ettiği araçlarla gitti.
Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, sağlıkçıların da koronavirüsüne karşı önlem alması gerektiğini belirterek, "İnşallah en kısa sürede bu mücadeleyi kazanarak insanlarımıza sağlıkla yaşayabilecekleri günleri hep birlikte armağan etmiş olacağız." dedi.
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