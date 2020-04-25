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AYD Başkanı: AVM'lerin açılmasını Berat Albayrak istedi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istedi. Biz 'Çok erken, yetişmesi mümkün değil' diye yanıt vardik. AVM yatırımcılarının çoğu 'Bayramdan sonra açalım' görüşündeler
 25 Nisan 2020 13:23
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AYD Başkanı: AVM'lerin açılmasını Berat Albayrak istedi

RS Fm'de 'Atilla Güner'le Akşam Postası' programına katılan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, açılma talebinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldiğini söyledi. Hüseyin Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Bey ile 1 hafta önce görüştük. Bizi aradı ve 'Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istiyor' dedi. Biz de '4'ü çok erken, yetişmesi mümkün değil, 11'inden sonra olabilir' dedik. Gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz kendileriyle. Oldukça ilginç bir noktadayız. AVM yatırımcılarının çoğu bayramdan sonra açalım görüşündeler" dedi.

Türkiye'de 436 faal durumda AVM olduğunu, bunların yüzde 25'inin yabancı yatırımcıya ait olduğunu belirten Altaş, şunları anlattı:

"Yabancı sermayede en büyük iki grubumuz Multi ve Ece. Yaklaşık 20'ye yakın AVM'leri var. Yüzde 25 civarı yabancı sermaye var. Kapanan AVM'leri kamu kararıyla değil biz kendi aldığımız kararla kapattık. Biz AVM'leri Kamunun talebiyle ya da AVM'lerde bulunan perakendecilerin en az %50'sinin talebiyle açabiliriz. Tabi Bilim Kurulu eğer olur der ise. Biz 11 Mayıs'tan sonra açmaya hazırız. AVM'nin ana kapısını açarız, ortak alanları kontrol ederiz ama onun dışındaki alanlarda perakendeciler faaliyet gösteriyor. Bizim korkumuz içerideki perakendecileri kontrol edememek."
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