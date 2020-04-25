Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık
İçişleri Bakanlığının 4 günlük sokağa çıkma yasağında uyulacak hususları düzenleyen Genelgesine göre bugün ve yarın tatlıcılar ile lokantalar açık olup, evlere paket servisi yapabilecekler
|25 Nisan 2020 13:31
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4 günlük sokağa çıkma yasağını düzenleyen İçişleri Bakanlığı Genelgesi 21 Nisan'da yayımlanmıştı.
Genelgeye göre Cumartesi ve Pazar günü sıra bakkal ve marketler açık olmayacaktır.
Ancak, ekmek üreten fırınlar ile ruhsatında ekmek satabileceği belirtilen yerlerin yanı sıra tatlıcılar ile restoran ve lokantalar açık olacaktır. Tatlıcılar ve lokanta ile restoranlar, 24 saat boyunca, evlere paket servis şeklinde çalışabilmektedir. Genelgeyi görmek için tıklayınız.
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