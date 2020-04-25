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Rasim Öztekin, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu bu yıl devredecek

Oyuncu Rasim Öztekin, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla yarın TRT 2 ekranlarında yayınlanacak "Film Gibi Hayatlar" programında, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu bu yıl devredeceğini açıkladı
25 Nisan 2020 13:41
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Rasim Öztekin, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu bu yıl devredecek

Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta Rasim Öztekin'i konuk edecek.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Öztekin'in birçok konuda açıklama yaptığı program, yarın 12.00'de izleyiciyle buluşacak.

Her pazar farklı bir kişinin konuk edildiği programa ilişkin açıklamaya göre, işini severek yapmanın öneminden bahseden Rasim Öztekin, "Ben işime meslek olarak değil, hobi olarak bakıyorum. Hep oyun oynuyorum. Benim en büyük şansım hobimle para kazanıyorum." ifadesini kullandı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu, daha önce Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin, şunları kaydetti:

"Onur verici bir şey ama burukluğu var bende. Kavuğu aldım ama kalbimdeki rahatsızlığımdan dolayı, doktorlar canlı performansı yasakladı bana. Sinema veya dizi değil canlı performans aritmiyi tetikleyen bir şey. Herkes iyi niyetli değil, 'Kavuğu aldın madem niye oynamıyorsun?' diyorlar. Orta oyuncularda 'Şahları da Vururlar' için Ferhan da teklif etti ama oynayamıyorum, sağlığım el vermiyor, hatta oyunu izlemeye bile gidemeyebilirim. Bu nedenledir ki kavuğu bu sene genç bir arkadaşa devredeceğim. İsimler var, yakın zamanda olacak."

Rasim Öztekin, programda geçmiş günlere de değinerek, Erol Günaydın'la baba oğul gibi olduklarını ve yaşlandıkça kendisini Erol Günaydın'a benzetmeye başladığını aktardı.
Anadolu Ajansı
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