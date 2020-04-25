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Ramazan pideleri evlerde pişiyor

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, ramazan pidelerini evlerinde yapıyor
25 Nisan 2020 14:35
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Ramazan pideleri evlerde pişiyor

- Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, ramazan pidelerini evlerinde pişiriyor.

Koronavirüs salgını bu yıl dünyada bir çok şeyi etkilediği gibi "Onbir Ayın Sultanı" ramazandaki bazı geleneklerin de değişmesine neden oldu.

Ramazanda iftar sofralarının baş tacı olan pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda, bu yıl sosyal mesafe kuralı gereği benzer görüntülere rastlanmadı. Birçok kişi, pideleri evinde pişirmeyi tercih etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ancak ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan pideden de mahrum kalmak istemeyen vatandaşlar, ramazan pidelerini evlerinde yapmaya başladı.

Pideyi evinde yapmayı tercih eden Keziban Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı zorunlu haller dışında evden çıkmadığını söyledi.

Salgından korunmak için hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Deniz, "Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle her şeyimizi evden yapmaya başladık. Salgının ilk gününden beri ekmeğimizi evde yapıyorum." diye konuştu.

- "Ramazandan da 'evde kal' çağrısına uyacağız"

Deniz, ramazan ayında pideyi çok sevdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ramazan soframızdan pideyi asla eksik etmeyiz. Her ramazanda fırına gidip sıraya girerek sıcak pideyi alırdık. Ama bu ramazanda dünyayı saran bir virüsle karşı karşıya kaldık. Evden çıkmadığımız için evde pideyi kendim yapmaya karar verdim. İnternetten 'evde pide yapımı' videolarını izledim. Nede olsa daha önce evde pide yapmışlığım yoktu. Videolardan izleyerek ramazan pidesini iftara yetiştirdim. Biraz acemilik çektim. Ramazan pidemizi bu ramazanda her gün evde yapacağım. İftar soframızda sağlıklı sıcak pideyi eksik etmediğim için mutluyum."

Ramazan ayında evden çıkmayacağını dile getiren Deniz, "Bu ramazanı evde geçireceğim. Biraz zor oluyor ama dayanacağız ve 'evde kal' çağrısına uyacağız." dedi.

Ramazan pidesini evde yapmayı tercih eden vatandaşlardan Nurcan Ağıralioğlu da evde pide yapmanın zor olmadığını aktardı.

Ağıralioğlu, "Ramazanın ilk gününde soframıza fırına gitmeden sıcak pide koyabildik. İftarımızı bu salgın döneminde kendi yaptığımız sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz. Salgın bizi evde pide yapmaya yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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