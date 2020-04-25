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Bakırköy'de hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi
Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen kişi hareketliliğe neden oldu.
|25 Nisan 2020 14:16
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