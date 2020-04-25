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Bakırköy'de hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi

Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen kişi hareketliliğe neden oldu.
25 Nisan 2020 14:16
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Bakırköy'de hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

DHA
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