Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı
|25 Nisan 2020 14:18
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Tokat'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu.
Kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökkuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu.
Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.
Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, "Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar" şeklinde konuştu.
Tokat'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden
oldu.
Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.
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