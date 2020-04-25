Ücretli maske satışı yeniden gündemde!
|25 Nisan 2020 15:07
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Hürriyet Gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fırsatçılığın önüne geçilmesi adına maske satışına yasak getirilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, parayla maske satışının kesinlikle yasaklandığını belirterek, "Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planımız vardır. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız" diyerek söz konusu yasağı tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Alınan karar sonrası devlet eliyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.
ÜCRETSİZ MASKEDE AKSAKLIKLAR YAŞANDI
5'er adet olarak verilmeye başlanan maskeler ilk olarak PTT aracılığıyla evlere ulaştırılmaya başlandı. Daha sonra bu uygulamanın yanında eczaneler de devreye girdi. Devlet vatandaşların telefonlarına kod göndererek, eczanelerden ücretsiz maske alımını sağladı. Ancak bu uygulamalarda bazı aksaklıklar yaşandı.Eczacılar da maske dağıtımı nedeniyle kendi işlerinin aksadıklarını belirtti.
UYGUN FİYATA MASKE SATIŞI GÜNDEMDE
Şikayetler üzerine hükümet alınan bazı kararları gözden geçirmeye başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti MYK'da görüşülen konulardan bir tanesi de maske satışı oldu. Buna göre, ücretsiz maske dağıtımının yanında isteyene makul fiyatlara maske satışı yapılması görüşüldü.
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