İstanbul Emniyeti'nin 'İstiklal Marşı' etkinliğine dev katılım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan akşamı yurt genelinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma etkinliğine 20 bin 500 personelle katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında 23 Nisan saat 21.00'de gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma etkinliği yurt genelinde büyük ilgi gördü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 bin 500 personel, ilçe ve şube müdürlükleri ile polis merkezi amirliklerinin de arasında bulunduğu 295 hizmet binası ile şehrin önemli meydanlarında etkinliğe katılarak İstiklal Marşını okudu.

Etkinliğe, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 polis helikopteri havadan, 4 deniz botu da Boğaz'dan katılırken, zırhlı araçlar ile resmi polis otoları da şehrin caddelerinde siren çalarak destek verdi.

- Çalışkan'ın oğulları da İstiklal Marşı okuma etkinliğine katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları 12 yaşındaki Muhammet Mustafa ve 11 yaşındaki Mehmet Kürşat da etkinliğe katılan isimler arasında oldu.

Muhammet Mustafa ve Mehmet Kürşat Çalışkan, Emniyet Müdürlüğü konutunu çok sayıda Türk bayrağı ile süsleyerek akşam 21.00'de koruma ekibiyle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.