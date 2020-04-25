Ankara'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
|25 Nisan 2020 15:13
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çeşitli noktalarda denetimlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi ve Seğmenler Parkı'na sessizlik hakim oldu. Güvenpark'taki güvercinlere polisler yem verdi.
Kısıtlamanın başladığı andan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşları ve araçları durdurarak kontrollerini sürdürüyor. İstisna kapsamının dışında kalanlar, gerekli cezai işlemler uygulanarak evlerine gönderiliyor.
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