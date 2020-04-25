İki genç, ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
|25 Nisan 2020 15:23
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Antalya'da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de 3 bin 150'şer lira ceza yedi.
Edinilen bilgiye göre, yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı. Serik'teki uygulama noktalarında polisin 'dur' ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi. Aksu'daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi'ne doğru yöneldi. Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı. Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal'ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.
"Ceza yiyip işimize bakacaktık"
Büyük korku yaşayan Ali Uysal," Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik'te de ceza yemeyelim diye durmadık" dedi.
İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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