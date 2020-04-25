Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik etti
|25 Nisan 2020 15:58
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Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktaki çöpleri toplayan bir görevli de çalan şarkı ve türkülere dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kondu.
Sultangazi'de 23 Nisan'da bir mahallenin sakinleri de evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktan geçen bir temizlik görevlisi çalan şarkı ve türkülere kayıtsız kalamadı ve dans etti.
Dans eden temizlik görevlisine evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri de balkon ve pencerelerinden alkışlarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydetti.
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