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Öğretmenler yerli video laringoskop cihazını üretti

Türk öğretmenler yerli video laringoskop cihazını üretti
25 Nisan 2020 15:52
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Öğretmenler yerli video laringoskop cihazını üretti

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yüzde yüz yerli video laringoskop cihazını üretti.

Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri sağlık çalışanları için maske ve yüz siperliklerinden sona doktorlar için hastalarına teması önleyecek video laringoskop cihazını üretti. Yüzde yüz yerli olan video laringoskop cihazı 4 günlük çalışma sonrası üretildi. Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Öğretmenleri Öztürk Tosun, Taştan Babur, Ercan Aydemir tarafından üretimi yapılan video laringoskop cihazı doktor ile hastanın temasını önlemeye yarayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Aykut Yılmaz, "Cihazımız videolu laringoskop cihazı. Entübe edilmesi gereken yani solunum cihazına bağlanması gereken hastaların solunum cihazına bağlanması esnasında işini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir cihaz. Normalde manuel olan bir cihazdır. Doktorlar hastanın boğazına bunu sokup şuradan aynadan bakıp entübasyon işlemini yapar. Ama bunun için ağzına çok fazla yaklaşması gerekir. Hastanın boynunu geriye katlaması gerekir bazen de yanlış entübasyon yapıp hastaların ölümüne bile sebep olunabiliyor. Bizim cihazımız sayesinde yerleştirdiğimiz kamerayla ve kendi yaptığımız yazılım ile doktorlar hastaya yaklaşmadan hastanın ağzını cihazı sokup bakıp ekrandan alınan görüntüye bakarsanız parmak izine varana kadar gösteriyor. Entübasyon işleminin sağlıklı yapıp hem hastayı hem kendisini korumuş oluyor" dedi.

'Günde 10 ton dezenfektan'

Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenleri korona virüsü sonrası ar-gelerini yaparak yüz maskesi, yüz siperliği, video laringoskopun yanı sıra dezenfektan üretimi de yapmaya başladı. Günde 10 tona kadar yüzey dezenfektanı ürettiklerini söyleyen Kimya Teknolojisi Öğretmeni Hasan Hüseyin Ay, "Covid- 19 virüsünün dünyada ortaya çıkmasından sonra biz de toplum ihtiyacını giderebilmek için özellikle dış mekan ve yüzey temizliği ve virüslerin arındırması için klor bazlı dezenfektan üretimine başladık. Aynı zamanda alkol bazlı dezenfektan üretimi için de tarım bakanlığı ile ilgili talep yazılarımızı oldu. Onlardan yeterli izinleri aldığımızda yakın zamanda da alkol bazlı dezenfektan el dezenfektan üretimine başlayacağız. Şu üretim günde 10 tona kadar üretebiliyoruz. Yani gelen talep doğrultusunda kamu kurum kuruluşlarından veya özel sitelerden, özel şahıslardan gelen talepler doğrultusunda üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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