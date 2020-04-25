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Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar

Koronavirüs ile mücadelede 'evde kal' çağrıları sürerken, bu süreçte çok sayıda ev yerine karavanlarda kalanlar da var. Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda koronavirüs günlerini geçiren vatandaşlar, kendilerini burada izole ettiklerini söylüyor. Kimi yıllardır karavanda yaşarken, kimileri de salgın sonrası bu parka gelmiş durumda. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçilince, bazı vatandaşlar da işlerini bilgisayarlar aracılığıyla karavanlardan yürütmeye başladı.
25 Nisan 2020 15:56
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Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar

"HEM KARAVANDA KAL HEM DE SAĞLIKLA KAL"

Spor eğitmeni Serkan Eyisüzer, koronavirüs sonrası karavan parkına gelenler arasında. Eyisüzer, "Normalde ben de bir senedir buradayım ama benim buraya gelme tercihim, koronavirüs günlerinde evde kalmaktansa, karavanımda burada, doğa ile iç içe kalıyorum. D vitaminini de burada gerektiği kadar alabiliyoruz. Çok fazla uzaklaşmadan, kurallara uyarak, sağlıkla hem karavanda kal hem de sağlıkla kal diyorum. Yine de biz kurallara uyarak, arkadaşlarımızla çok fazla yaklaşmadan, sohbet içerisinde kalıyoruz" şeklinde konuştu.

TATAROĞLU: İZOLE HALDEYİZ

Üç yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu, "Zaten en büyük karantinayı biz yaşıyoruz. Temiz, kimse yok. Denizi bu kadar temiz görmemiştik. Biz kendimiz izole haldeyiz zaten. Arkadaşlara evinizde kalın, diye tavsiye ediyoruz. Türkiye evin varsa evinde kal, karavanın varsa karavanında kal" diye konuştu.

"BEN ARABADAN İNMİYORUM"

Karavanda yaşayan bir diğer vatandaş, "Bizim eski yerimizde karavanlar bu kadar iç içe değildi. Bizi buraya topladılar. Burada karavanlar iç içe. Ben arabadan inmiyorum. Maskesiz dolaşmıyorum. Sürekli dezenfekte ediyorum" dedi.

İŞLERİNİ KARAVANDAN YÜRÜTÜYOR

Aydınlatma sektöründe çalışan ve eşiyle birlikte kaldığı karavanda, bilgisayar aracılığıyla işlerini yürüten Esra Menderes ise, "Uzaktan bağlantıyla çalışıyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasağı sadece büyükşehirlerde var. Diğer şehirlerdeki müşteriler çalıştıkları için, müşteriler geliyor. Onlara cevap verilmesi gerekiyor. Onun için uzaktan bu şekilde çalışıyoruz. En azından evde değiliz. Böyle daha güzel. Kapının önünde güneşte oturuyoruz. Canımızın istediği gibi camdan cama diğer karavandaki arkadaşlarla muhabbet edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
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