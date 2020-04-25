Ekonomik koşulları kısıtlı gençlere 4 GB internet
|25 Nisan 2020 16:01
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlerden ekonomik koşulları kısıtlı olanlara 4 GB internet paketi hediye edeceklerini açıkladı.
Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerin tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.
Gençlerin yoğun kullanım nedeniyle kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğini ve özellikle dar gelirli aileler için ek paket alımlarının maddi külfet oluşturduğunu bildiren Soyer, "Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür." ifadelerini kullandı.
Açıklamada uygulamadan yararlanmak için aranan kriterlerin Bizİzmir platformuna ait internet sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacağı ve başvuruların da bu kanal üzerinden alınacağı kaydedildi.
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