Koronavirüse yakalanan emekli pilot hayatını kaybetti
TALPA ( Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği) kurucularından olan emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti.
|25 Nisan 2020 16:02
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TALPA ( Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği) kurucularından olan emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören TALPA'nın kurucularından emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak için donör bulunmuş ve plazma nakli yapılmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşan emekli kaptan pilot koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Havacılık camiasında daha önce Emekli Kaptan Pilot Özden Türkön, Kaptan Pilot Mehmet Ali Kırıç ve Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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