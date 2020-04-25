İstanbul'da hastane çalışanlarına toplu taşıma eziyeti
Fatih'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan temizlikçi görevlilerinden bazıları evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
|25 Nisan 2020 16:05
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Fatih'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan temizlikçi görevlilerinden bazıları evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
Mesaileri saat 11.00'da biten çalışanlar, Fatih Millet Caddesi'nde bulunan hastaneden çıktı. Toplu taşıma aracı bulamadığını söyleyen temizlik görevlilerinden bazıları kilometrelerce uzaklıktaki evlerine yürümek zorunda kaldılar. O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde yürüyenler kameralara yansıdı.
Evine gitmek için yürüyen Mustafa Kaya, saat 11.00'da işten çıktığını belirterek "Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum, temizlik elemanıyım. Çapa'dan 45 dakikadır yürüyorum. Evim Turgut Reis'te, 1 saatten fazla yürüyeceğim. Sabah işe gittim, öğlen çıktım, araba yok" diye konuştu.
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