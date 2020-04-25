Taksiciye aynı gün içinde aynı yerde iki kez ceza
|25 Nisan 2020 16:12
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor.
İstanbul'un birçok noktasında denetim yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiyor. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir taksiyi durdurup kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı.
Taksiye aldığı kişiyi hastaneye götüreceğini söyleyen sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Aynı taksi şoförü aynı gün içinde aynı noktadan geçerken yine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulup incelendi.
Bu defa da hastaneye bıraktığı kişiyi almak için karakoldan izin belgesi almaya gittiğini ifade eden sürücü bir süre ceza kesilmemesi için polis ekiplerine direndi. Taksiciye aynı kontrol noktasında ikinci kez idari para cezası kesildi.
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