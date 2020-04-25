Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
|25 Nisan 2020 16:26
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Tunceli'de 40 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.
17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Arama çalışmalarına JÖAK, JAK ve SAK'ların yanı sıra dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de katılıyor. Munzur Çayı'nda tespit edilen alanlarda sonda ile yapılan arama çalışmalarında su altı kameralar da kullanılıyor.
Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.
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