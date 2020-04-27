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Eşi kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sağlık personeli, eş durumundan tayin isteyebilir mi?

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde ise kısa çalışma ödeneği verilen sürelerde çalışanlar genel sağlık sigortalısı kabul edilmektedir. Kısa çalışma süresi boyunca İŞKUR tarafından sadece GSS primi ödenmekte, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemektedir. Yani bu süreler emeklilik bakımından dikkate alınmamaktadır. Dolaysıyla Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması durumunda uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin prim ödenmeyeceğinden bu süreler 1440 gün hesabında değerlendirilmeyecektir.
 27 Nisan 2020 14:03
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Eşi kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sağlık personeli, eş durumundan tayin isteyebilir mi?

Soru: Merhaba, ben özel sektörde çalışan bir mühendisim ve eşim su anda mecburi hizmet görevinde olan bir uzman doktor. Çalıştığım şirket kısa çalışma ödeneğine başvurdu ancak beni kapsama alıp almama kısmında tereddütteyiz, çünkü kısa çalışma ödenek döneminde bildiğim kadarıyla SGK kodu değişiyor. Kesintisiz olarak aynı ilde sigortalı çalışmak kriterinde eş durumu tayini acısından riske girer miyiz ben kısa çalışma programına girdiğimde? Bununla ilgili bir yazılı kararname vb bilgilendirme mevcut mudur? Saygılarımla

Cevap: :Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20. maddesinin beşinci fıkrasına göre sağlık personeli, özel sektörde çalışan eşine bağlı olarak eş durumu sebebiyle tayin isteyebilmektedir. Tayin yapılabilmesi için prim gün sayısı belirleyici olmaktadır.

Buna göre; tayin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla özel sektörde çalışan eş için son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olmalıdır. Ancak stratejik personel olarak tanımlanan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanlı personel için son 5 yıllık süre içinde 1440 gün prim ödenmiş olma şartı aranmakta ve devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu kapsamda tayin talep edilememektedir. Buradaki prim gün sayısından uzun vadeli sigorta kolları kapsamındaki prim ödemelerinin kastedildiğini düşünüyoruz.

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ise 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinde düzenlenmiş olup, belirli durumlarda işyerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya en az dört hafta süreyle işyerindeki çalışmaların kısmen veya tamamen durdurulması halidir. Bu durumda İŞKUR tarafından çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde ise kısa çalışma ödeneği verilen sürelerde çalışanlar genel sağlık sigortalısı kabul edilmektedir. Kısa çalışma süresi boyunca İŞKUR tarafından sadece GSS primi ödenmekte, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemektedir. Yani bu süreler emeklilik bakımından dikkate alınmamaktadır.

İşyerinde kısmi çalışma uygulanması durumunda ise çalışılan süreler için uzun vadeli sigorta kollarına da prim ödenmektedir.

Sonuç olarak uzman tabip olan eşinizin tayin talebinde bulunabilmesi için;

- Devlet hizmeti yükümlülüğü tamamlanmış olmalıdır.

- Tayin talebinde bulunulan tarih itibarıyla çalışıyor olmanız gerekmektedir. Kısa çalışma kapsamında olmanızın tayin talebini etkilemeyeceğini değerlendiriyoruz.

- Eşinizin tayin talebinde bulunduğu tarih itibarıyla adınıza son 5 yıl içinde 1440 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olmalıdır. Prim ödeme süresinin kesintisiz olması gerekmez. Tayin istenen ilde olmak kaydıyla farklı işyerleri de olabilir.

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanız durumunda uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin priminiz ödenmeyeceğinden bu süreler 1440 gün hesabında değerlendirilmeyecektir.
Memurlar.Net - Özel

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