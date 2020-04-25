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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Telefonları çökertiyor

Siber korsanların hedefinde yine WhatsApp kullanıcıları var. Geçtiğimiz senelerde telefonların kilitlenmesine ve çökmesine neden olan WhatsApp mesajı tehlikesi raporlanmıştı. Görünüşe göre söz konusu tehlike yeniden geri döndü. İşte detaylar...
25 Nisan 2020 16:48
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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Telefonları çökertiyor

WhatsApp'ta hızla yayılan bir mesaj; iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac'leri tehdit ediyor. Mesajı aldığınız anda cihazınız çöküyor ve tekrar açamadığınızda teknik servislik olabiliyorsunuz.

iPhone ve diğer Apple cihazlarının karakter hatası nedeniyle çökme durumu ilk kez yaşanmıyor; ancak uzun bir süredir de bu tip bir hatayla karşılaşılmamıştı.

Şimdi ise İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın cihazları çökerttiği ortaya çıktı. Telefonun çökmesi; telefonunuzun aniden kapanması ve kendini yeniden başlatması anlamına geliyor. Ancak kapandıktan sonra açılamayan cihazlar da var.

Bu tip bir durumda ise DFU modunda geri yükleme yaparak, cihazınızı kurtarabilirsiniz. Mümkün olmuyorsa teknik destek almanız gerekecek.

Sabah
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