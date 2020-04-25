Kağıt toplayıcısına 4 bin 500 lira para cezası
ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletiyle çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'ya, 4 bin 500 lira para cezası kesildi.
|25 Nisan 2020 17:00
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ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletiyle çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'ya, 4 bin 500 lira para cezası kesildi.
Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletinin arkasına taktığı römork ile çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'yi gördü.
Durdurulan Hasan K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kask takmayıp, gerekli evraklarını yanında taşımadığı için de bin 350 lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Motosiklet ve römork ise otoparka çekildi.
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