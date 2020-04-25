1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti

Malatya'da sahur için uyanan çocuğun zeytin yerken uykuyla imtihanı izleyenleri gülümsetti.
25 Nisan 2020 17:14
Yazdır
Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti

Malatya'da sahur için uyanan çocuğun zeytin yerken uykuyla imtihanı izleyenleri gülümsetti.

Kuluncak ilçesinde ailesinin sahur yaptığı sırada yanına gelen 4 yaşındaki Rıdvan Ensar Yiğit de onlarla bir şeyler yemeye başladı.Uykulu olarak zeytin yemeye başlayan küçük çocuk, bu sırada olduğu yere uzanarak daldı.

Çocuğun tekrar uykuya daldığı sırada çekirdek ise ağzından düştü, babasının kayıt ettiği o anlar izleyenleri gülümsetti. Daha sonra babasının 'hadi yemeğini ye' demesi gözleri kapalı bir şekilde sofradaki zeytinleri alıp ağzına atan mini Rıdvan Ensar, sofrada yeniden uyudu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören
25 Nisan 2020 18:43		 Muhtar maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor
25 Nisan 2020 18:27
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
25 Nisan 2020 17:51		 Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!
25 Nisan 2020 17:46
Selda hemşire, babası korona tedavisi görürken şifa dağıttı
25 Nisan 2020 17:36		 Hobi olarak başladı, siparişlere yetişemiyor
25 Nisan 2020 17:24
Belediye işçileri mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı
25 Nisan 2020 16:33		 İstanbul'da hastane çalışanlarına toplu taşıma eziyeti
25 Nisan 2020 16:05
Koronavirüse yakalanan emekli pilot hayatını kaybetti
25 Nisan 2020 16:02		 Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik etti
25 Nisan 2020 15:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - Kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı18:48 - Hayat kurtaran aşıların ardındaki kahramanlar18:43 - Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören18:39 - Jandarma kırsalda da tedbiri elden bırakmıyor18:34 - Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım18:31 - Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı18:27 - Muhtar maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor18:21 - Öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı18:17 - İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu18:12 - Şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı
18:07 - Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı18:03 - Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik17:56 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'kızak şenliği' sözü17:51 - Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti17:46 - Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!17:41 - Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım17:36 - Selda hemşire, babası korona tedavisi görürken şifa dağıttı17:30 - Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık
Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
Koronanın beli böyle kırıldı
Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12 monkeys 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 1
levrek 2
sıkılmaktan sıkılmak 3
güzel günler yaklaşıyor 3
ev topuzu 1
makarna 1
evet 1
hollanda ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 3
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam