Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım
|25 Nisan 2020 17:41
|Yazdır
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, hastalığın yavaşlamasına rağmen insanların 'Evde kal' çağrısına uyması gerektiğini vurguladı, "mayıs ayı virüsün süresi hakkında belirleyici olacak" diye konuştu. Yıldız, şunları söyledi: "Ventilatör ve yoğun bakım yatağı konusunda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi gidiyoruz. Çok iyi saha kontrolü yapıyoruz. Bütün bunlar hastalığın hızını nispeten yavaşlattı. Hastalıkta yavaşlama insanları gevşetmemelidir. Bazı insanların 'Evde kal' çağrılarına uymaması büyük sıkıntı. Evde kalma çağrısına uymayan kişilerin, koronavirüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü görmesi keşke mümkün olsa. Hastalar aşamalı olarak şuurlarını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Açıkçası benim hastane görevim olmasa işin bitti deseler, koronavirüsten nasıl ölündüğünü gördüğüm için kapımı kilitler kimseye açmam, hiç çıkmam."
AŞIYI BULDUK DESEK
Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Aşı için virüs tanımlandı, genetik haritası çıkarıldı. Ancak aşıyı bugün bulduk desek bile kullanımı 3-4 ayı bulur" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu Üyesi: Mevcut vaka kadar, tespit edilmemiş vaka olabilir
25 Nisan 2020 17:09
|Ateş Kara: Bölgeler için farklı önlemler gündeme gelebilir
25 Nisan 2020 17:04
|Bilim Kurulu Üyesi: Bir iki haftaya pik, Haziran'da da bitmesini bekliyoruz
25 Nisan 2020 16:38
|Koronavirüste, ilk kez iyileşen sayısı, vaka sayısını geçti
24 Nisan 2020 19:10
|Koronavirüs belirli hücreleri hedef alıyor
24 Nisan 2020 18:21
|Prof. Dr.Kadıoğlu: Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
22 Nisan 2020 21:06
|Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir
22 Nisan 2020 19:41
|İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
22 Nisan 2020 07:46
|Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
21 Nisan 2020 23:19
|'Koronavirüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok'
21 Nisan 2020 22:23