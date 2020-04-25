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Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, 'Evde kal' çağrısına uymayanlara çarpıcı bir uyarı yaptı: "Hastalar aşamalı olarak şuurlarını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Bu ölümleri gördüğüm için açıkçası benim hastane görevim olmasa kapımı kilitler, kimseye açmam."
25 Nisan 2020 17:41
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Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, hastalığın yavaşlamasına rağmen insanların 'Evde kal' çağrısına uyması gerektiğini vurguladı, "mayıs ayı virüsün süresi hakkında belirleyici olacak" diye konuştu. Yıldız, şunları söyledi: "Ventilatör ve yoğun bakım yatağı konusunda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi gidiyoruz. Çok iyi saha kontrolü yapıyoruz. Bütün bunlar hastalığın hızını nispeten yavaşlattı. Hastalıkta yavaşlama insanları gevşetmemelidir. Bazı insanların 'Evde kal' çağrılarına uymaması büyük sıkıntı. Evde kalma çağrısına uymayan kişilerin, koronavirüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü görmesi keşke mümkün olsa. Hastalar aşamalı olarak şuurlarını kaybediyorlar, solunum zorluğu çekiyorlar, hava açlığı başlıyor. Açıkçası benim hastane görevim olmasa işin bitti deseler, koronavirüsten nasıl ölündüğünü gördüğüm için kapımı kilitler kimseye açmam, hiç çıkmam."

AŞIYI BULDUK DESEK

Erciyes Üniversitesi'ndeki aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Aşı için virüs tanımlandı, genetik haritası çıkarıldı. Ancak aşıyı bugün bulduk desek bile kullanımı 3-4 ayı bulur" dedi.

DHA
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