1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

25 Nisan 2020 17:51
Yazdır
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde corona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İ. H. (48), Osmaniye'de toprağa verildi.

Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İ. H., rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde koronavirüs değerleri pozitif çıkan İ. H., tedavi altına alındı.

Adana'da tedavisi süren İ. H., dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İ. H. cenazesi Adana'dan önce İskenderun'a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye'deki Kesmeburun köyüne götürülerek toprağa verildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hayat kurtaran aşıların ardındaki kahramanlar
25 Nisan 2020 18:48		 Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım
25 Nisan 2020 18:34
Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine dönebildi
25 Nisan 2020 17:19		 Sultan Hemşire koronavirüsü yendi, hastalara umut olacak
25 Nisan 2020 15:41
Filyasyon sisteminin en önemli unsuru 112 acil çalışanları
25 Nisan 2020 15:29		 Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
24 Nisan 2020 22:25
Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı
24 Nisan 2020 20:34		 Bilim Kurulu Üyesi'nden yerli solunum cihazı açıklaması
24 Nisan 2020 17:42
Koronavirüs teşhisini kolaylaştıracak yapay zeka sistemi geliştirdiler
24 Nisan 2020 16:55		 Prof. Dr. Saraçoğlu: Oruç, bağışıklık sistemini güçlendirmek için en faydalı yöntemlerden
24 Nisan 2020 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - Kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı18:48 - Hayat kurtaran aşıların ardındaki kahramanlar18:43 - Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören18:39 - Jandarma kırsalda da tedbiri elden bırakmıyor18:34 - Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım18:31 - Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı18:27 - Muhtar maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor18:21 - Öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı18:17 - İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu18:12 - Şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı
18:07 - Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı18:03 - Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik17:56 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'kızak şenliği' sözü17:51 - Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti17:46 - Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!17:41 - Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım17:36 - Selda hemşire, babası korona tedavisi görürken şifa dağıttı17:30 - Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık
Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
Koronanın beli böyle kırıldı
Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zuhal topal'la sofrada 2
çiğ börek 1
üç günlük sokağa çıkma yasağı 3
veresiye defteri 1
sıkılmaktan sıkılmak 3
bu akşamda makarna yiyelim 3
corona virüs vaka sayısı 1
ihbar etmek 3
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam