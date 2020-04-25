Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
|25 Nisan 2020 17:51
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde corona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İ. H. (48), Osmaniye'de toprağa verildi.
Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İ. H., rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde koronavirüs değerleri pozitif çıkan İ. H., tedavi altına alındı.
Adana'da tedavisi süren İ. H., dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İ. H. cenazesi Adana'dan önce İskenderun'a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye'deki Kesmeburun köyüne götürülerek toprağa verildi.
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