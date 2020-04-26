Kamuda, yönetim kurulu üyelerinin gelir vergisini Devlet mi ödeyecek?

Bilindiği üzere, Kamu kurum ve kuruluşlarında 2018 ve devam eden yıllarda uygulanacak yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ücretleri, sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler ile bu ücretlere altı aylık dönemlerde uygulanacak artış miktarlarına ilişkin kısa adı YPK olarak bilinen "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2393)" 2020 yılı için yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin haberimiz için TIKLAYINIZ

Söz konusu Kararın 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Birinci ve ikinci fıkralarda geçen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır." hükmüne yer verilmiştir.

Peki bu uygulama nasıl olmalıdır?

Mülga Devlet Personel Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına 13/03/2019 tarihinde bit KİT'ten gelen görüş yazısına istinaden yazdığı yazıda;

- Şirket genel müdürünün aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı olduğu, yönetim kurulu başkanlığı için yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahını ilgilinin maaşındaki kümülatif gelir vergisi matrahına ilave ettiklerini, bu uygulamadan dolayı yüksek vergi oranına daha erken ulaşıldığı ve daha fazla gelir vergisi ödendiği, bu uygulamadan doğan gelir vergisinin şirketleri tarafından ödenip ödenemeyeceği,

- Başka bir kurumda çalışmakla birlikte şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olan kişilere yönetim kurulu üyeliğinden dolayı ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi matrahının, diğer kurumdan almış oldukları ücretlerine ait gelir vergisi matrahları ile birleştirilip birleştirilmeyeceği, birleştirilmemesi halinde ilgili tarafından beyanname verilip verilmeyeceği,

- Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler nedeniyle, üst dilimlere girilmesi ve yıllık beyanname verilmesinden dolayı başkan ve üyeler için doğan ek vergi yükünün, şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı,

hususunda bilgi talep etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 13/09/2019 tarihli cevabi yazısında:

"Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi kapsamında yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94 ve 103 üncü maddelerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin; brüt ödeme olarak kabul edilmesi halinde gelir vergisi kesintisinin bu tutar üzerinden yapılması, net ödeme olarak kabul edilmesi halinde ise brüte iblağ edilerek gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, ücret ödemeleri üzerinden kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan ilgili kurum (vergi sorumlusu) tarafından üstlenilmesi, vergi kanunları açısından verginin asıl mükellefini değiştirmemektedir. Vergi kanunlarına göre asıl mükellef ücret gelirini elde eden kişidir.

- Şirket yönetim kurulu başkanına, şirket müdürü olması nedeniyle ödenen maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahı ile yönetim kurulu başkanı olması sıfatıyla ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi matrahının birleştirilerek toplam matrah üzerinden vergi tarifesine tabi tutulması,

- Diğer kurumlarda çalışmakla birlikte şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olan kişilere yapılan ödemelerin, kendi kurumları tarafından yapılan ödemeler ile birleştirilmemesi ve yapılan ödemelere ayrı ayrı vergi tarifesinin uygulanması suretiyle vergilendirilmesi,

gerekmektedir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin; birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde, elde ettikleri ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmeleri gerekecektir.

Ayrıca, şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler nedeniyle, üst dilimlere girilmesi ve yıllık beyanname verilmesinden dolayı başkan ve üyeler için doğan ek vergi yükünün anılan şirket tarafından karşılanması halinde ise karşılanan tutarın da net menfaat (ücret) sayılması ve brüte iblağ edilmek suretiyle ücret bordrosuna dahil edilerek gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir." denilmiştir.

Özetleyecek olursak:

- Verginin Şirket tarafından ödenmesi mükellefi değiştirmemektedir. Vergi kanunlarına göre asıl mükellef ücret gelirini elde eden kurul üyeleridir.

-Diğer kurumlarda çalışan kurul üyelerine verilen ücretler bunların kendi kurumlarından yapılan ödemeler ile birleştirilmeyecek, her biri için ayrı matrah verilecektir.

- Fazla vergiyi Şirketler ödese bile, bu ödeme de bir nevi net menfaat (ücret) sayılmakta olup, bunu da kişiye verilen brüte iblağ edilmek suretiyle ücret bordrosuna dahil edilerek gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.