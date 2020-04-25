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Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi, polise mukavemette bulunan kişi gözaltına alındı.
25 Nisan 2020 18:07
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Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi, polise mukavemette bulunan kişi gözaltına alındı.

Rumeli Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, sokakta otobüs yıkayan K.D'yi uyararak evinde kalması gerektiğini söyledi. K.D'nin yakınları da duruma müdahil oldu.

Takviye olarak gelen ekiplerle grup arasında tartışma çıktı.

Polis ekipleri, Y.Z.D, B.S. ve H.T'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti, cep telefonu kamerasıyla çekim yaparak mukavemette bulunan K.D'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
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