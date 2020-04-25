Şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı
|25 Nisan 2020 18:12
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Denizli'de, Muhittin Avşar (53) ile gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu İrfan M. (38) arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Avşar, bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan Muhittin Avşar, iddiaya göre, üst katındaki İrfan M. (38) ve ailesinin gürültü yaptığını söyleyip, şikayet etti. Bunun üzerine İrfan M. ile Muhittin Avşar arasında tartışma çıktı. Diğer aile ferlerinin de karışmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Arbedede İrfan M., Avşar'ı sol bacağının 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Avşar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhittin Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Avşar'ın kalp hastası annesi de olay yerinde fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı.
İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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