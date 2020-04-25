İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu
|25 Nisan 2020 18:17
|Yazdır
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'daki bilim insanları salgına ilişkin yeni bir araştırma sonucu paylaştı.
Bilim insanları son yapılan çalışmalarda hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit ettiğini açıkladı. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor. Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.
VİRÜS SAATLERCE HAVADA ASILI KALABİLİYOR
Koronavirüsün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'de hoparlörden ezan okunmaya başladı
25 Nisan 2020 16:08
|İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
25 Nisan 2020 15:33
|DSÖ'den açıklama... İyileşenler koronavirüse tekrar yakalanır mı?
25 Nisan 2020 14:48
|Çin, Kovid-19 salgınının kaynağının soruşturulması çağrılarını reddetti
25 Nisan 2020 13:11
|Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı
25 Nisan 2020 13:07
|Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
25 Nisan 2020 13:02
|Dünya'da Kovid-19 bulaşan sayısı 2 milyon 830 bini geride bıraktı
25 Nisan 2020 10:05
|Pandemi sonrası yeni dünya düzeni
25 Nisan 2020 10:01
|Petrol düştü kiralık tanker kalmadı
25 Nisan 2020 07:21
|Belçika 'kısmi tecriti' üç aşamada kaldıracak
25 Nisan 2020 02:20