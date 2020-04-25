1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir." ifadesini kullandı.
25 Nisan 2020 18:31
Yazdır
Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, hukuk sisteminin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir. Bundan önce olduğu gibi 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesinin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum.

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'kızak şenliği' sözü
25 Nisan 2020 17:56		 Başakşehir'de sağlık merkezinin bulunduğu arsa satıldı
25 Nisan 2020 16:29
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
25 Nisan 2020 15:59		 Ücretli maske satışı yeniden gündemde!
25 Nisan 2020 15:07
Altun: 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik
25 Nisan 2020 14:55		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir paylaşımı
25 Nisan 2020 14:51
CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi
25 Nisan 2020 14:42		 Bakan Berat Albayrak: Destekler 200 milyar TL'ye ulaştı
25 Nisan 2020 13:59
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
25 Nisan 2020 13:09		 'Ermeni diasporası salgına rağmen Türkiye karşıtı eylemleri sürdürüyor'
25 Nisan 2020 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - Kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı18:48 - Hayat kurtaran aşıların ardındaki kahramanlar18:43 - Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören18:39 - Jandarma kırsalda da tedbiri elden bırakmıyor18:34 - Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım18:31 - Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı18:27 - Muhtar maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor18:21 - Öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı18:17 - İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu18:12 - Şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı
18:07 - Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı18:03 - Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik17:56 - Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'kızak şenliği' sözü17:51 - Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti17:46 - Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!17:41 - Doktor olmasam kapımı kilitler hiç çıkmazdım17:36 - Selda hemşire, babası korona tedavisi görürken şifa dağıttı17:30 - Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık
Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
Koronanın beli böyle kırıldı
Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
TÜBİTAK, korona aşısı ve ilacı için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu akşamda makarna yiyelim 3
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 1
İletilerdeki siyaset arenası 5
hollanda ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
kim jong un'un öldüğü iddiası 5
işsizlik ödeneği 1
kısa çalışma ödeneği 1
zuhal topal'la sofrada 2
veresiye defteri 1
güzel günler yaklaşıyor 3
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam