Erdoğan, AYM'nin 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı
|25 Nisan 2020 18:31
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, hukuk sisteminin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir. Bundan önce olduğu gibi 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesinin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum.
Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'kızak şenliği' sözü
25 Nisan 2020 17:56
|Başakşehir'de sağlık merkezinin bulunduğu arsa satıldı
25 Nisan 2020 16:29
|Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
25 Nisan 2020 15:59
|Ücretli maske satışı yeniden gündemde!
25 Nisan 2020 15:07
|Altun: 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik
25 Nisan 2020 14:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir paylaşımı
25 Nisan 2020 14:51
|CHP'li Özel, Soma'daki madenlerin çalışmalarının durdurulmasını istedi
25 Nisan 2020 14:42
|Bakan Berat Albayrak: Destekler 200 milyar TL'ye ulaştı
25 Nisan 2020 13:59
|Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
25 Nisan 2020 13:09
|'Ermeni diasporası salgına rağmen Türkiye karşıtı eylemleri sürdürüyor'
25 Nisan 2020 12:19