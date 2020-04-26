Şube müdürleri rotasyonu bu yıl uygulanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin "Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar" başlıklı 26. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

" (1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar."

Bu düzenleme sayesinde bölgeler arası geçişler mümkün olabilmekte, az gelişmiş sosyo ekonomik bölgelerde çalışmış şube müdürlerinin gelişmiş sosyo-ekonomik bölgelerde çalışabilmesine imkan tanınmaktadır. Böylece hakkaniyetli bir uygulamayla Anayasa'nın eşitlik ilkesine uyulmaktadır.

Ancak Yönetmeliğe rağmen MEB Personel Genel Müdürlüğünce 2018 yılında; "2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, 31.05.2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede başvurmaları halinde, bir yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmaları Bakanlık Onayı ile uygun görülmüştür." açıklaması.

2019 yılında DA; "İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve il/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin 2019 yılı bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemleri 1 (bir) yıl süreyle ertelenmiştir. "açıklaması yapılmıştır.

Bu açıklamalarla, yayınlandıktan sonra 3 (üç) yıl sistemli bir şekilde uygulanan ilgili Yönetmelik askıya alınmış ve rotasyon bekleyen şube müdürleri mağdur edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2 yıldır üst üste hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelenen şube müdürlerinin rotasyonu bu sene uygulanacak mıdır?

Bilindiği üzere devletler vatandaşlarına eşit muamelede bulunmak, bireylerinin hak ve hukukuna uygun davranmak ve insan onuruna saygı göstermek durumundadır. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olarak; insan onurunu, hak ve hukukun üstünlüğünü ve vatandaşları arasındaki eşitlik ilişkisini Anayasal düzeyde koruma altına almış, tarihinden ve ecdadından tevarüs ettiği hakkaniyet çizgisinden asla sapmamıştır. Bu geçmişte öyle olmuştur, şimdi de öyledir ve gelecekte de öyle olacaktır.

MEB Şube Müdürleri Rotasyon uygulamasının ertelenmesinde ise mevzuata aykırılık, haksızlık ve eşitsizlik bulunmaktadır. Bu bağlamda şube müdürlerinin söz konusu mağduriyetinin ivedi olarak giderilmesi gerekmektedir.