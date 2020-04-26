Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
|26 Nisan 2020 00:04
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, 5510'un 4/A ve 4C maddesine
göre çalışanlar, bu yardımdan yararlanamayacaktır. Açıklamada yer alan husus
şu şekiledir:
"3-5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
4-5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak."
Bazı ziyaretçilerimiz, sözleşmeli personelin ne işçi ne de memur olduğunu belirterek, bu yardımdan faydanalabileceğini düşünmektedir.
18 Şubat 2020 tarihli bir haberimizde, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesindeki statüler ile 657 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan statülerin farklı olduğuna değinilmişti. Tıklayınız.
657 sayılı Kanunun 4/B'sine göre sözleşmeli olan personel, 5510 sayılı Kanununa göre 4/A emeklilik statüsündedir.
5510'un 4/B maddesi sadece işyeri sahiplerini kapsamaktadır. Zaten bu düzenlemede bir işyeri sahibi olup da işyerlerini Covid-19 salgını dolaysıyla kapatanlar için getirilmiştir.
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