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Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi

Türkiye'de koronavirüs teşhisi konulan ilk 20 hastadan biri olan sunucu Burak Akkul, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Instagram hesabından son halini paylaştı. Tedavi sürecinde 17 kilo veren Akkul'un son hali ise dikkat çekti.
25 Nisan 2020 19:00
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Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi

Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz aylarda koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Akkul, taburcu olduktan sonra kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram hesabından sağlık durumu hakkındaki gelişmeler hakkında bilgi veren sunucu, bugün son halini paylaştı.

"NORMAL ODAYA ÇIKTIĞIMDA ELİM AYAĞIM TUTMUYORDU"

Uzun süre yoğun bakımda yattığı için evde fizik tedavi gören Akkul, ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak son durumu hakkında şunları söyledi: "'Mesaj atmayın' diye aksi ihtiyarlık yaptım biliyorum. Ama sizi habersiz bırakacak da değilim. Son halim fotoda. Merak ettiğiniz noktaların açıklaması da aşağıda: Ben 20 gün entübe kaldım. Ama bir tedavi diğerine örnek olamaz, her DNA, her vücut farklıdır. Yoğun bakımı, uyandırılma sürecimdeki üç günde hatırlıyorum. 5-8 Nisan arası. İlaç etkisi azaldıkça bende ne sanrılar ne sanrılar... Efendim organları çıkarıp satan bir klinikmiş orası, benden katakulliyle imza almışlar, ben de orada kime ciğerimi kime retinamı verecekler, sıramı bekliyormuşum. İtaat etmezsem de beni (nedense) İzmir'in serin sularına atacaklar... Sürekli de dışarıya beni arayanlara bağırıyorum; "Cihat, Cenk, Seda kurtarın beni, 1.katta Nurse Station tabelasının arkasındayım, çift taraflı ayna olabilir, kırın alın beni buradaan"... Bir ara pes ettim. Karanlığa gözlerimi yumdum 'tamam çıkarın kalbimi' dedim. Bir kadın ağladı 'ben vazgeçtim' dedi. Bekledim, bekledim, benden önce 7 kalp çıkarıp kurtulamışlardı (sesleri) Bana gelince, durdular. Almadılar ve uyandım. Odaya çıkardılar, elim ayağım tutmuyor, 8 Nisan gecesi olmuş, nöbetçi doktorun yardımıyla Seda'yı aradım, ağladık, uçtu geldi. Beş gün odada, serum, kontroller.. ve ev!"

"KÜÇÜK KÜÇÜK YÜRÜYEREK GÜÇLENİYORUM"

"Üç saat aynı pozisyonda dizi izlediniz. Kalkarken her yeriniz tutular, bacaklarınız boşalır... Bunu 20 günle çarpın. Kaslarım tutuk, zayıf. Küçük küçük yürüyerek güçleniyorum. Ve tabi Seda Akkul'un leziz yemekleriyle.. Evde hayat böyle geçiyor. Serumlardan hortumlardan sonra en az bir hafta tatsız geliyor her şey. 'Yediğim içtiğim hep covid' diyordum. Önce yumuşak sonra daha sert şeyler yiyeceksiniz; tat alma duyunuz da bu sürede, en geç 10 güne normalleşir."

"17 KİLO VERDİM"

-Plazma bağışı. Seda yakın zamanda bir düşük yaşadığı için, buna uygun değil. Benimse, kaslarından 17 kilo veren biri olarak vücudum zayıf ve tehlikelere açık. Doktorlar şimdilik uygun bulmuyor. Hastane takipte merak etmeyin. Hiç sigara kullanmadım. Birkaç kul 'hiç Allah'tan demediniz' demiş. Çok yerde dedim o ayrı da, her mesajımda "dualarla" demiyor muyum? O dualar bahçedeki ağaca edilmiyor. Çok Gezenti yeni bölüm, bu dünya şartlarında bu sene zor. Ben yine bilgilendiririm sizi."
Memurlar.Net
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