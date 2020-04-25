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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
25 Nisan 2020 19:04
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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Anadolu Ajansı
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